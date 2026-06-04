Россия и Украина давно могли бы приступить к переговорам и прекратить боевые действия, если бы США реально продвигали договоренности, достигнутые на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На Аляске было достигнуто очень четкое понимание на основе конкретного предложения Соединенных Штатов. И если бы Соединенные Штаты свою инициативу продвигали по-настоящему, я думаю, что мы уже давно бы были за столом переговоров, и военные действия были бы прекращены», – приводит заявление Лаврова ТАСС.