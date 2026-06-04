Политические силы, которые стоят за действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, давно говорят, что ориентируются на западные стандарты, заявил президент России Владимир Путин.

«Это право каждой суверенной страны – выбирать приоритетные, как они полагают, ценные стандарты и партнеров», — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Он отметил, что российская сторона хотела бы, чтобы армянские коллеги как можно скорее определились с тем, в каком направлении они намерены двигаться.

Путин также признался, что в исторической перспективе ему хотелось бы, чтобы стандарты ЕАЭС и Евросоюза совпадали. При этом он констатировал, что в настоящее время это невозможно.

Российский лидер особо отметил, что Москва сохранит нормальные отношения с Ереваном, по какому бы пути ни пошла Армения.