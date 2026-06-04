Гражданин Азербайджана Полад Бабаев, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщили в Министерстве юстиции республики.

По данным ведомства, его местонахождение было установлено в ОАЭ, после чего он был задержан.

Следствие считает, что с 2022 года он обманывал граждан, обещая помощь в оформлении пенсии по инвалидности или трудоустройстве. Получая от потерпевших деньги под разными предлогами, он, по версии следствия, причинил им крупный материальный ущерб.

Бабаеву предъявлены обвинения по статьям 178.2.1 и 178.2.4 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество).

После необходимых процедур и переговоров была достигнута договоренность о его передаче Азербайджану.