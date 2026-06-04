Иран настаивает на немедленной передаче ему половины всех замороженных зарубежных активов после подписания меморандума о взаимопонимании с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

По его словам, вопрос разблокировки иранских средств остается ключевым в возможных договоренностях между Тегераном и Вашингтоном. Он отметил, что обсуждается поэтапная схема возврата активов, однако минимальным требованием Ирана является передача не менее 50% средств сразу после подписания соглашения.

«Это деньги Ирана, которые США незаконно заморозили, не позволяя другим странам распоряжаться ими или передавать их Исламской Республике», — подчеркнул Гарибабади в интервью агентству Mehr.

Он добавил, что речь не идет о финансировании со стороны западных стран, а исключительно о возвращении иранских средств, которые, по утверждению Тегерана, были заблокированы незаконно.