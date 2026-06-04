Сотрудники полиции выявили в Гирканском национальном парке в Астаринском районе наркоплантацию с 179 кустами конопли. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе совместного мероприятия полиции и представителей Министерства экологии и природных ресурсов на территории Гирканского национального парка со сложным рельефом была обнаружена плантация.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 179 кустов конопли были высажены и выращивались ранее судимым 38-летним Эльмеддином Мамедовым. Он был задержан сотрудниками полиции.

По факту в Астаринском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.