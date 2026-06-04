Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил, что для Баку важным вопросом остаётся то, как в РФ относятся к азербайджанской общине и мигрантам. Об этом он сказал в ходе бизнес-диалога «Россия – Азербайджан» на полях ПМЭФ-2026.

По словам дипломата, в России находится самая многочисленная азербайджанская община. Он уточнил, что около 500 тысяч азербайджанцев являются гражданами Российской Федерации, а ещё примерно 220–230 тысяч проживают в стране в рамках временного пребывания. Мустафаев отметил, что Баку рассчитывает на активную позицию российского МИД в вопросах, связанных с обеспечением «хорошего самочувствия» диаспоры, подчеркнув значимость этого направления для двусторонних отношений.

Посол также заявил, что Азербайджан и Россия продолжают взаимодействие на международных площадках, включая взаимную поддержку позиций и кандидатур. По его словам, подобная практика остаётся важной частью дипломатического сотрудничества между двумя странами.

Говоря о двусторонних отношениях, Мустафаев отметил, что прошедший год был непростым, однако благодаря усилиям лидеров двух стран удалось выйти из сложного периода. По его словам, сейчас наблюдается активная фаза развития российско-азербайджанских отношений, которую стороны намерены успешно продолжить.

Кроме того, Мустафаев сообщил, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов планирует посетить Москву в июле.