Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, в ходе которого поздравил его с избранием республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность взаимной поддержки на региональных и многосторонних площадках, в том числе в рамках СБ ООН, и выразили удовлетворение текущим уровнем стратегического партнерства.

Также собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также ряд двусторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан впервые в истории избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН.