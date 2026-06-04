Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов заявил на полях ПМЭФ, что не верит в возможность плохих отношений между Россией и Азербайджаном.

«Я искренне верю и считаю, что у Азербайджана с Россией не может быть плохих отношений», — сказал Агаларов.

По его оценке, заседание делового совета показало, что острые вопросы в отношениях двух стран сняты.

Президент компании добавил, что российские туристы комфортно чувствовали себя в Азербайджане даже в период охлаждения отношений между странами, а сегодня россиян в республике любят и рады их приезду. «Российский турист хорошо себя чувствовал себя в Азербайджане даже в период охлаждения», — добавил он.

Агаларов также сообщил, что стороны активно работают над интеграцией российского бизнеса в Азербайджан и созданием новых возможностей для сотрудничества.

«Мы со Сбербанком подписали соглашение об интеграции их высоких технологий не только на территории Sea Breeze, но и в Азербайджане в целом», — отметил он.

По его словам, при строительстве Sea Breeze широко используются отделочные материалы и технологические решения из России. Кроме того, Агаларов высказался за проведение этапа Формулы-1 на территории Sea Breeze.