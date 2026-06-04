Пока в мире есть те, кто хочет доминировать, необходимо иметь средства сдерживания. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Пока есть вот этот посыл доминировать, что я эксклюзивный, я исключительный <…> мы должны иметь средства сдерживания, чтобы их остудить», — сказал Панкин.

По его мнению, мир не станет безопаснее, если исчезнет ядерное оружие, так как его место займет что-то другое.

«При всей гуманистичности посылов, что мир без ядерного оружия будет безопасен, стабилен и процветающим — это нонсенс», — отметил он.