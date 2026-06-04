Коммунальные службы в Киеве на Андреевском спуске демонтировали и вывезли памятник русскому писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку «Суспільного» Екатерину Некречу.

Она опубликовала видео, на котором зафиксирован процесс демонтажа монумента. На записи видно, как сотрудники городских коммунальных служб загружают памятник, установленный рядом с музеем писателя, в транспортное средство.

Решение о демонтаже памятника Михаилу Булгакову из публичного пространства столицы Киевский городской совет поддержал в декабре 2025 года.

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти ранее пришла к выводу, что Михаил Булгаков является символом российской имперской политики.