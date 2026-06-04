Нельзя допустить втягивание Каспийского региона в геополитические размены, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Общность подходов России и Азербайджана к вопросам безопасности вносит существенный вклад в стабильность на Южном Кавказе и на Каспии», — отметил дипломат, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если говорить о Каспии, то в рамках двусторонней рабочей группы по вопросу обмеления Каспия ведется предметная работа экспертов, и мы нацелены на то, чтобы сохранить уникальное многообразие этого водоема, не допуская втягивания этого нашего общего каспийского пространства в геополитические размены со стороны внерегиональных сил», — подчеркнул замглавы МИД РФ.