Россия считает необходимым в ближайшее время перезапустить культурно-гуманитарное сотрудничество с Азербайджаном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В целом Москва нацелена на последовательное развитие всего комплекса двусторонних связей с Азербайджаном. Это отвечает интересам народов наших стран. Считаем необходимым в ближайшее время перезапустить полноценное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы. Здесь имеется целый ряд инициатив, который обсуждались, в том числе и на высшем уровне», — сказала дипломат.