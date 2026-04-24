В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться соответствующим ведомством 24–27 апреля на улицах Самеда Вургуна и Рашида Бейбутова, а также на основной и вспомогательной дорогах проспекта Гейдара Алиева (в направлении города), движение некоторых маршрутов будет организовано по альтернативным улицам с учетом введённых ограничений.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Так, маршрут №61, проходящий по улице Самеда Вургуна, будет направлен по проспекту Азадлыг, а маршрут №88А — по улицам Рашида Бейбутова и Салатын Аскеровой. Маршрут №4, проходящий по улице Рашида Бейбутова, будет следовать по улицам Пушкина, проспекту Азадлыг и улице Физули, а маршруты №5, 20, 61 и 88 — по улицам Хагани, Пушкина и Физули. Маршрут №H1, проходящий по основной дороге проспекта Гейдара Алиева, будет двигаться по вспомогательной дороге.

Кроме того, на маршрутах №1, 13, 38 и M8, проходящих по вспомогательной дороге проспекта Гейдара Алиева, где планируется частичное ограничение движения, возможно увеличение интервалов.