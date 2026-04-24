В связи с подготовительным этапом мониторинга учащихся IV и VI классов с 27 апреля с 18:00 приостанавливается их электронный перевод.

Об этом сообщает Госагентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что родители, подавшие заявки до указанного срока, должны до 30 апреля, 18:00, предоставить документы своих детей в образовательное учреждение, в которое осуществляется перевод.

Подчеркивается, что после завершения процесса мониторинга перевод учащихся по данным классам будет вновь активирован.