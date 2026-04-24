В рамках Госпрограммы по развитию транспортной инфраструктуры на 2025–2030 годы в столице продолжается создание пешеходных зон. На этот раз проанализированы и утверждены возможности соединения парков Ататюрка и «Антена».

Работы начнутся в ближайшее время на площади у северного выхода станции метро «Гянджлик», рядом с входом в парк Ататюрка. Ранее эта территория отличалась хаотичной парковкой и препятствиями для пешеходов.

Проект предусматривает благоустройство: зелёные зоны, скамейки, беседки, детскую площадку и другие элементы современной городской среды. В результате будет обеспечено удобное пешеходное сообщение между парками, общественным транспортом и торговыми объектами, а также повысится безопасность жителей и туристов.