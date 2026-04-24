Объявлены призы победителей первого полного марафона, который состоится 3 мая.

Марафон, ежегодно организуемый по инициативе Фонда Гейдара Алиева, в этом году впервые проводится не как полумарафон, а как полноценный марафон. Победители, занявшие первые три места среди мужчин и женщин на дистанции 42 км, будут награждены сертификатами и денежными призами.

За 1-е место предусмотрено 6000 манатов, за 2-е — 4000 манатов, за 3-е — 2000 манатов. Кроме того, все участники, преодолевшие дистанцию 42 км, будут награждены медалями.

Принято решение также наградить участников, преодолевших более короткие дистанции. Так, первые 2000 участников, которые не смогут завершить 42 км, но преодолеют дистанцию полумарафона (21 км), получат медали, а участники, завершившие дистанцию 10 км, будут награждены сертификатами.

Регистрация для участия в марафоне завершится 25 апреля.