Отношения по выдаче денег в долг под проценты, на первый взгляд, просты, но на практике несут серьёзные юридические риски. Об этом сообщили в Верховном суде Азербайджана.

По закону, если иное не предусмотрено, заимодатель вправе требовать проценты — такие сделки не запрещены. Однако главная проблема в том, как они оформляются.

Чаще всего между физлицами всё происходит неформально: без письменного договора или без чёткого указания суммы, процентов, сроков и условий возврата. В случае спора это резко усложняет доказательство.

Дополнительный риск — расчёты наличными без документов. Отсутствие подтверждений платежей может привести к серьёзным проблемам.

Отдельное внимание — системности. Если человек регулярно даёт деньги под проценты, это уже может считаться предпринимательской деятельностью, которая требует государственной регистрации. В противном случае возможна ответственность за незаконное предпринимательство.

Судебная практика показывает: при выявлении таких нарушений материалы передаются в прокуратуру. Чтобы снизить риски, рекомендуется оформлять сделки письменно, фиксировать все условия и проводить платежи через банк.