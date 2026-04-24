В США арестовали военнослужащего спецназа, который, по данным обвинения, сделал ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро будет отстранен от власти, и таким образом заработал более 409 тыс. долларов.

Минюст США заявил, что Гэннон Кен Ван Дайк обладал информацией о подготовке операции американского спецназа по задержанию Мадуро и на ее основании разместил ставки на бирже предсказаний Polymarket.

«Это явно представляет собой сделку с использованием инсайдерской информации, что запрещено федеральными законами», — сказано в заявлении Минюста США.

Ван Дайк является действующим военным и служит на американской военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

По данным прокуроров, с 8 декабря 2025 года и по меньшей мере до 6 января Ван Дайк принимал участие в планировании и реализации Операции «Абсолютная решимость», в результате которой был захвачен Мадуро.