Министерство науки и образования Азербайджана направило во все школы инструкции по проведению мероприятия «Последний звонок».

Согласно документу, организацией мероприятия «Последний звонок» руководит директор общеобразовательного учреждения, который несёт ответственность за любые негативные инциденты, произошедшие во время или после проведения мероприятия.

Торжество должно проводиться на территории школьного двора, а в учреждениях без двора — в спортивном или актовом зале.

Также в инструкции отмечается следующее: мероприятие «Последний звонок» должно проводиться без нарушения учебного процесса и в условиях безопасности; начало мероприятия определено на 13 июня 2026 года в 08:00, 09:00 или 10:00, при этом оно должно завершиться не позднее чем через два часа.

К участию в мероприятии допускаются: родители (опекуны) учеников 1-х и 11-х классов; представители органов управления образованием;

сотрудники полиции, обеспечивающие порядок, представители местных исполнительных органов, члены семей шехидов и ветераны, а также родители, играющие значимую роль в школьной жизни.

Кроме того, определены требования к внешнему виду и поведению учащихся: ученики должны присутствовать в школьной форме;

внешний вид выпускников должен соответствовать школьным правилам и быть аккуратным; запрещается использование вульгарной музыки.

Программа мероприятия должна включать официальную и художественную части, соответствующие национально-нравственным ценностям. Сценарий утверждается директором школы с подписью и печатью.

Открытие мероприятия начинается с исполнения Государственного гимна, после чего память шехидов почитается минутой молчания.

Также установлено, что: для представителей организаций не должны создаваться специальные условия, на столах допускается только питьевая вода; вручение подарков и букетов указанным лицам запрещено; художественная часть мероприятия должна организовываться исключительно на базе внутренних возможностей школы.

Отмечается, что по данным требованиям должны быть проведены педагогические советы, приняты решения, а родители проинформированы.

Инструкции также должны быть размещены в доступных местах школы.