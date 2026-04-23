В Баку на проспекте Гейдара Алиева автомобиль сбил пешехода.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, происшествие было зафиксировано сегодня в дневные часы на проспекте Гейдара Алиева в направлении центра. Пешеход, пытавшийся перейти многополосную дорогу в нескольких метрах от наземного пешеходного перехода, был сбит легковым автомобилем.

Пострадавший в результате ДТП пешеход был доставлен сотрудниками дорожной полиции в «Yeni Klinika».

«Пешеходам рекомендуется пользоваться переходами, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, а также случаев гибели и травм. Пешеходы должны быть внимательны и переходить дорогу только убедившись, что водители полностью уступили им дорогу», — отметили в Центре.