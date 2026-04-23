Среди участников экзамена по полному (11-летнему) среднему образованию, состоявшегося 15 марта, девять человек набрали максимальные 300 баллов.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Отмечается, что максимальный результат показали: Зарбалиева Захра Полад гызы из средней школы №18 города Баку, Гасанли Бахтияр Вугар оглы и Велизаде Рафик Рамиль оглы из лицея с уклоном на физику, математику и информатику города Баку, Тагизаде Самир Хикмет оглы из гимназии с естественно-научным уклоном города Сумгайыт, Гайыбова Эмилия Виталик гызы из средней школы села Юхары Зейхур Гусарского района, Меджидли Бурлахатун Бахруз гызы из лицея с уклоном на естественные, математические и гуманитарные науки города Мингячевир, Аскеров Али Мубариз оглы из средней школы №17 города Сумгайыт, Мамедли Наслихан Рухин гызы и Хаммедова Захра Хаммед гызы из школы-лицея с гуманитарным уклоном города Баку.