В 2026 году будут разработаны до 60 новых стандартов в области безопасности труда. Об этом заявил председатель совета правления Центра охраны труда при Государственной службе охраны труда Вюсал Мамедов, выступая в эфире передачи «Социальный час».

По его словам, за прошедший период в этой области были утверждены до 167 новых стандартов. В свою очередь, стандарты в области безопасности труда преобладают. С другой стороны, в стране была принята Государственная программа по приведению системы национальной стандартизации в соответствие с международным правом на 2023-2025 годы. Согласно этому, в настоящее время готовится новый регламент использования индивидуальных средств защиты.

«Можно сказать, что разработка регламента находится на стадии завершения. После его принятия предусмотрено утверждение новых стандартов. Из указанных 167 стандартов около 50 — вытекающие из них стандарты. И для 2026 года запланировано принятие новых 60 стандартов. Уже утвержден соответствующий список и план мероприятий. Мы планируем завершить работу до конца текущего года», — сказал Мамедов.

Он отметил, что в целом эти стандарты будут касаться применения средств индивидуальной защиты, их качества, правил проведения испытаний. В случае несоблюдения данных стандартов, согласно Кодексу об административных проступках, виновники будут привлечены к ответственности. Например, работодатель может быть наказан, если не разъяснил работникам правила безопасности, не создал им нужные условия труда или не выдал им каски, жилеты, защитную экипировку и т.д. В таком случае работодатель может быть оштрафован на сумму в размере от 700 до 2200 манатов и даже понести уголовную ответственность. Мамедов подчеркнул, что ответственность за работников равноправно распределяется между всеми субъектами, кто в ответе за это.