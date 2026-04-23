Информация о том, что Минобороны России опубликовало перечень европейских предприятий, задействованных в производстве беспилотников для Украины, а также заявление замглавы Совбеза РФ, по которому указанные объекты могут рассматриваться в качестве потенциальных целей для российских Вооруженных сил, порождает большой разброс мотиваций Москвы: от предупреждения объявления войны Европе до пустозвонства и практики психологического воздействия на противника. Как бы то ни было, а ситуация видится опасной без уверенности в том, что Москва, в итоге, не перейдет от слов к делу. Но как, в таком случае, отреагируют НАТО и США?

«Заявление Министерства обороны России следует понимать буквально: список европейских объектов, производящих дроны и другое оборудование, — это список потенциальных целей для Вооруженных сил России», — написал в соцсети Х замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, сам факт нанесения ударов будет зависеть от дальнейшего развития событий. «Спите спокойно, европейские партнеры!» — иронизирует он.

О каком заявлении Минобороны России идет речь – ведь Медведев не раз комментировал публикации и сообщения ведомства. На сей раз о том, что оно привело перечень европейских предприятий, производящих беспилотные летательные аппараты для Украины, подчеркнув, что место имеет «намеренный шаг» европейских государств, «ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины». Минобороны предупредило: террористические атаки против России способны привести к «непредсказуемым последствиям».

В списке числятся компании-производители беспилотников для Украины, расположенные в Германии, Великобритании, Чехии, Нидерландах, Италии, Испании, Дании, Литве, Латвии, Польше, Израиле и Турции. Особо выделим Великобританию, в которой предприятия, производящие дроны для Украины, находятся в трех городах страны, включая Лондон. И напомним, что британцы, в рамках очередного пакета военной помощи, пообещали предоставить Киеву 120 тыс. беспилотников и до 3 миллиардов фунтов стерлингов.

В Лондоне всполошились и обнародовали список «безопасных» городов страны на случай удара по ней российских ракет. То есть, «акцию» можно считать продолжением подготовки граждан Великобритании к войне с Россией при высокой вероятности того, что сами власти в нее не верят: ведь угрозы со стороны Москвы стали рутинным явлением – без трансформации вербального в действенное. Более того, Россия даже не коснулась транспортных магистралей, по которым вооружение поступает из Европы в Украину.

О причинах такой «доброты» — ниже. Здесь же вспомним, как в самом конце зимы Медведев пригрозил Лондону и Парижу ударом в случае передачи ими ядерных технологий Киеву. Основанием для такого заявления стало сообщение Службы военной разведки РФ, в соответствии с которым Великобритания и Франция готовятся тайно передать Украине ядерное оружие. СВР пояснила: речь о ядерной или «грязной бомбе». И добавила, что, по ее данным, эти два государства хотят замаскировать передачу оружия Украине, представив его в качестве собственной разработки последней. В частности, рассматривается отправка французской малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Тогда Медведев написал в своем Telegram-канале, что удар России по Великобритании и Франции будет законным и оправданным, если они передадут Киеву ядерные технологии: это будет рассматриваться как «прямая передача ядерного оружия воюющей стране».

А потом скандал спустили на тормозах, и вот теперь новый и весьма шокирующий – на почве производства беспилотников для Украины на территории европейских государств. И главный вопросы соответствующего контекста — пойдет ли Россия на уничтожение «потенциальных целей» в таких странах, и если – да, помогут ли им США и НАТО.

Американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер считает, что США не станут помогать Европе, если Россия ударит по ее объектам по производству БПЛА для Украины. «Штаты лучше всех знают, как лезть на рожон. А теперь это делают европейцы. Если Россия ответит им на это, США вряд ли помогут. … Думаю, Трамп скажет (европейцам), что они сами в этом виноваты», — завил Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена. Он не исключил, что Россия сейчас проверяет сплоченность НАТО, переживающего, в этом плане, нелегкий для себя период.

Но страны, внесенные в перечень Минобороны России в качестве «целей», даже если они не особенно верят в «угрозы – предупреждения» Москвы (а разница между этими действиями – есть), все же не могут не понимать того, что «всякое возможно». Хотя, скорее, если дело дойдет до ударов, России проще и дипломатически комфортнее наносить их по территории Украины. Во всяком случае, как было сказано выше, по связующим путям Украины и Европы удары нанесены не были, а такая воздержанность наводит на соображение торгово-экономической выгоды для Москвы – ведь с Европой она продолжает торговать.

А что же НАТО, как он отреагирует, если Россия, все же, не блефует? Скорее всего, в прямой конфликт альянс не ввяжется – в большей степени из-за наличия у России огромного арсенала ядерных вооружений, сомнительности поддержки блока Соединенными Штатами и тающими возможностями европейских ВПК. Добавим к этому внутриполитический раздрай в государствах НАТО и между ними, способный вообще развалить и сам блок, и «единую Европу», опасающуюся, что по итогам будущих и финальных переговоров между президентами Путиным и Трампом она, вместе с Украиной, останется в жестком проигрыше. То есть, в уме надо держать вариант реализации договоренностей президентов Трампа и Путина в Анкоридже и их – не исключено — расширения в интересах России и США.

«Спите спокойно, европейские партнеры!», — пожелал Медведев не без сарказма. По идее, и без его напутствий относительно спокойный сон исключен не был: если, конечно, «угроза – предупреждение» замглавы Совбеза России – всего лишь трюк и психологическое воздействие на противника. Но тут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума в Турции выступил с предупреждением Западу и Украине, что терпение России не безгранично и «может вскоре лопнуть».

Китайское издание Net Ease (КНР и ее СМИ пристально отслеживают ситуацию и расклад военно-политических сил в украинской войне), расценило слова первого дипломата России как сигнал к тому, что война «вскоре выйдет на новый уровень». Подчеркивается, что предупреждение Лаврова последовало вслед за использованием ВСУ воздушного пространства ряда стран НАТО для нанесения ударов беспилотниками по российской территории. А они, их масштабы и частота, усиливаются.

Издание констатирует (о чем говорил и Лавров) «вопиющее нарушение «красных линий», угрожающее безопасности России. Так что «когда стратегическое терпение России будет исчерпано, она может перейти к жестким контрмерам». Как то: удары по маршрутам поставок западной помощи, центрам принятия решений, разведывательным объектам и военнослужащим НАТО в Украине, а затем и принять меры против самих стран альянса. Прогноз: «Риск перерастания конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО растет с устрашающей скоростью. Катастрофические последствия лягут на плечи европейского континента и всего мира».

Заметим, что выступление Лаврова дополняет не вполне убедительное «предупреждение» Медведева и даже Минобороны России, раскрывшего локации предприятий в Европе, работающих на поставки Украине – он, так сказать, «другая величина». Но что реально означает «новый уровень» войны в Украине в условиях ее разжигания большей частью Европы? Уж не то ли, о чем говорил, в том числе, и Медведев?