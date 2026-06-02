На открытии Бакинской энергетической недели президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна укрепляет позиции одного из ключевых энергетических центров региона. Он отметил, что за 30 лет Каспийская нефтегазовая выставка превратилась в крупный международный форум, который поддержали своими обращениями лидеры США, Турции и Великобритании.

По словам президента, Азербайджан успешно сочетает развитие традиционной и зелёной энергетики, а доходы от нефтегазового сектора позволили модернизировать экономику и повысить благосостояние страны.

Сегодня азербайджанский газ поставляется в 16 государств через газопроводы TANAP и TAP. Одновременно реализуются новые энергетические проекты: к 2032 году мощности возобновляемой энергетики планируется увеличить до 8 ГВт.

Ильхам Алиев также подчеркнул значение Зангезурского коридора и роль эффективной дипломатии в укреплении международных позиций Азербайджана.

О том, какие экономические и геополитические сигналы содержало выступление президента, что означает акцент на сотрудничестве с США и каковы реальные перспективы дальнейшего укрепления позиций Азербайджана на мировом энергетическом рынке, Minval Politika попросил рассказать эксперта, кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эмина Гарибли.

По мнению экономиста, значение Азербайджана для мировой энергетики и европейской энергетической безопасности в последние годы заметно возросло. Эксперт связывает это как с последствиями российско-украинского конфликта, так и с сохраняющейся нестабильностью на Ближнем Востоке.

Как отметил собеседник, в условиях глобальной турбулентности спрос на надежных поставщиков энергоресурсов только увеличивается, а Азербайджан за последние годы сумел зарекомендовать себя именно в таком качестве: «Сегодня мировая экономика и отдельные государства нуждаются прежде всего в надежных поставщиках энергии. Азербайджан доказал, что является таким партнером. Особенно это важно для Европейского союза, где вопросы энергетической безопасности стоят крайне остро».

По словам Гарибли, значение Азербайджана для европейского рынка в ближайшие годы будет только возрастать.

Говоря о перспективах увеличения поставок газа, эксперт напомнил, что республика располагает значительными запасами углеводородов и новыми месторождениями, которые позволяют наращивать экспортные объемы.

При этом ключевой задачей он считает не столько расширение добычи, сколько увеличение экспортных возможностей существующей инфраструктуры.

По словам Гарибли, для выхода на новый уровень поставок необходимо расширение пропускной способности Южного газового коридора, прежде всего газопроводов TANAP и TAP.

«У Азербайджана достаточно ресурсов для дальнейшего увеличения экспорта газа. Однако необходимо расширять экспортные мощности. Мы рассчитываем на более активное участие Европейского союза в развитии этой инфраструктуры, поскольку речь идет о вопросе энергетической безопасности всей Европы», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что если раньше европейские структуры относились к подобным проектам достаточно сдержанно, то сейчас заметно растет вовлеченность государств Восточной Европы. Вместе с тем, считает Гарибли, в реализации таких инициатив должны активнее участвовать и крупнейшие западноевропейские компании.

Отдельно эксперт остановился на перспективах развития возобновляемой энергетики. По его мнению, планы Азербайджана по превращению в экспортера зеленой энергии являются вполне реалистичными.

Гарибли напомнил, что уже подписан ряд международных соглашений и инвестиционных контрактов, а географическое положение страны создает дополнительные преимущества для поставок электроэнергии на европейский рынок.

«Азербайджан находится значительно ближе к Европе, чем многие другие потенциальные поставщики. Проект передачи электроэнергии через Черное море позволяет минимизировать потери при транспортировке. Поэтому возможности для экспорта зеленой энергии весьма серьезны», — считает он.

По словам экономиста, развитие этого направления имеет не только экспортное значение. Оно позволит внедрять современные технологии, увеличить производство относительно дешевой электроэнергии внутри страны и создать дополнительный экспортный потенциал.

«Речь идет уже не только о продаже сырья. Использование новых технологий позволит Азербайджану производить конкурентоспособную энергию, удовлетворять внутренний спрос и одновременно наращивать экспорт», — подчеркнул собеседник.

Комментируя ожидаемый экономический диалог между Азербайджаном и США в рамках Бакинской энергетической недели, Гарибли назвал его позитивным сигналом для дальнейшего развития двусторонних отношений.

По его мнению, энергетика способна стать основой для более широкого сотрудничества между Баку и Вашингтоном в инвестиционной, транспортной и логистической сферах.

«Это хороший знак не только для развития торгово-экономических связей, но и для кооперации по целому ряду направлений — от нефтегазового сектора и зеленой энергетики до транспорта и логистики», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что все эти отрасли тесно взаимосвязаны между собой и представляют интерес не только для Соединенных Штатов, но и для Европейского союза, а также государств региона.

По его словам, растущий интерес международных инвесторов связан не только с действующими энергетическими проектами, но и с перспективами новых маршрутов поставок.

В частности, Гарибли обратил внимание на обсуждаемые в регионе транспортно-энергетические инициативы, которые в будущем могут расширить возможности поставок азербайджанских энергоресурсов на внешние рынки.

Говоря о стратегической роли Азербайджана, эксперт отметил, что республика постепенно выходит за рамки традиционного образа экспортера нефти и газа.

По его оценке, страна уже превращается в важный энергетический центр региона, обеспечивая поставки не только в Европу, Грузию и Турцию, но и на новые рынки: «Мы видим, что география поставок постепенно расширяется. Азербайджан становится важным региональным центром, который востребован соседними государствами и международными партнерами».

Более того, специалист рассчитывает, что в перспективе Азербайджан способен стать не только энергетическим, но и логистическим хабом Евразии.

Он не исключил, что в будущем через территорию страны могут осуществляться поставки энергоресурсов из других государств региона, включая туркменский газ и отдельные виды сырья из Центральной Азии.

По мнению эксперта, именно сочетание традиционной энергетики, возобновляемых источников энергии, транспортных коридоров и логистических возможностей станет основой новой экономической модели страны.

«На базе энергетического сектора Азербайджан способен сформировать полноценную региональную цепочку добавленной стоимости. Фундаментом этой модели станут традиционная и зеленая энергетика, а также транспорт и логистика», — отметил он.

Таким образом, экономист выразил уверенность, что поставленные Азербайджаном задачи являются вполне достижимыми.

«Сегодня мировая экономика переживает период высокой волатильности. Именно в такие периоды появляются новые возможности. Азербайджан имеет все шансы занять свою устойчивую нишу в глобальной экономике и укрепить позиции как одного из ключевых энергетических и логистических центров региона», — резюмировал Гарибли.