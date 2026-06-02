Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна и особо отметил, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Арменией:

«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии».

Ещё совсем недавно эта новость не привлекла бы особого внимания. Россия и Армения — члены ОДКБ и ЕАЭС, РФ — крупнейший торговый партнёр Армении, главный военный союзник и т. д. и т. п.

Но сейчас ситуация принципиально иная. Политическая напряжённость между Москвой и Ереваном нарастает на глазах. Армения принимала у себя саммит Европейского политического сообщества и открыто декларирует курс на вступление в ЕС. Россия, в свою очередь, припоминает, что Армении не получится одновременно входить в ЕАЭС и ЕС, и перечисляет, каких преференций в этом случае лишится Ереван. Где на первом месте — льготные цены на нефть, газ и энергоносители.

К тому же альтернативных источников газа для Армении в России не видят. Ну и такое деликатное обстоятельство: теоретически Ереван мог бы закупать газ в Иране, когда там успокоится ситуация, или даже в Азербайджане, когда мирный процесс выйдет на соответствующую стадию, но газовые сети в Армении принадлежат России. То есть у кого и за сколько покупать газ, решают не в Ереване, а в Москве.

Кремль планомерно затягивает вокруг Армении «торговую удавку»: закрыт экспорт минеральной воды «Джермук», многих видов вина и даже бренди, клубники, рыбы…

Недавно ситуация дошла до пика. В Москве на самом верху предупредили: кризис в отношениях с Украиной тоже начался с евроинтеграции.

Но у параллелей между евроинтеграцией Армении и Украины есть, скажем так, «оборотная сторона». Нет, дело не только и не столько в праве любого государства самому выбирать себе друзей и союзников.

Просто в том же 2013 году подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом готовилась и Армения, во главе которой стоял тогда не Никол Пашинян, а вполне себе промосковский Серж Саргсян. Подписание было намечено на ноябрь. Но уже в сентябре Саргсяна вызвали в Москву, популярно объяснили, какими будут экономические последствия, и Армения, позабыв о своих евромечтах, тут же вступила в ЕАЭС.

И самое главное — никуда не уйти от реалий. Армения до сих пор не сделала ни одного необратимого шага по дистанцированию от России. По-прежнему действует 102-я российская военная база в Гюмри, и у Еревана, как подчёркивает команда Пашиняна, нет планов её убирать.

По-прежнему на границах Армении стоят российские пограничники. Выведены только полтора десятка российских «зелёных фуражек», которые на основе устных договорённостей (!) находились в аэропорту «Звартноц».

Неучастие Армении в мероприятиях ОДКБ подаётся как невероятно радикальный шаг, но на самом деле никаких решений здесь не принято, и Ереван может вернуться в любой момент.

Военный договор с Россией также действует. Не распущены совместные группировки сухопутных сил и сил ПВО.

И самое главное — никуда не исчезла критическая экономическая зависимость от РФ. Это прекрасно понимают и в Ереване, и в Москве.

И на этом фоне трудно исключать, что поздравление Путина в адрес Пашиняна — это не только дипломатическая вежливость, но и недвусмысленный пробный шаг. Николу Воваевичу и членам его команды уже доходчиво и публично объяснили, что обнимашки с Евросоюзом обойдутся Армении очень дорого, причём дорого в самом прямом смысле — в долларах, евро, рублях и драмах.

И из Еревана уже поступают достаточно оптимистичные для Москвы сигналы.

В минувший уикенд Пашинян уже заявил, что его страна продолжит работу в ЕАЭС «пока это возможно». Как бы от планов евроинтеграции в Армении не отказываются. Но не исключено, что Пашиняну за неделю до выборов просто не хочется капитулировать так же быстро и публично, как это сделал Саргсян, и терять свой главный агитационный козырь — мечту о Европе.

Но не исключено, что определённые решения в Ереване уже приняты.