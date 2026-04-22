После технического инцидента в Бакинском метрополитене продолжаются техническое расследование и проведение ряда технических мероприятий.

Об этом сообщили в в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что в соответствии с принимаемыми мерами будет обеспечено стабильное функционирование графика движения поездов с его поэтапной корректировкой.

В настоящее время на линиях бакинского метро с 12:00 курсируют 28 пар поездов.

Напомним, что накануне около 12:10 на участке «Улдуз – Нариманов» произошёл сбой в подаче высокого напряжения на контактный рельс. В связи с этим на всех станциях Бакметрополитена временно вводились ограничения на вход пассажиров.

22 апреля в часы пик на участке «28 Мая – Ахмедлы» интервал движения поездов составлял 2,5 минуты, а на направлении «Бакмил» применялся субботний график движения.