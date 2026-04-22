Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал усилить международные усилия по сохранению Каспийского моря, выступая на Региональном экологическом саммите в Астана.

«Его защита имеет решающее значение для экологического баланса, биоразнообразия и устойчивости всего региона», — подчеркнул он, пишут СМИ Казахстана.

По словам Токаева, Казахстан инициировал межгосударственную программу по предотвращению деградации Каспия и создал научно-исследовательский институт Каспийского моря.

Президент Казахстана призвал международное сообщество поддержать эти инициативы.

«Мы должны сохранить это уникальное природное наследие. Любое военное применение в акватории Каспийского моря должно быть исключено», — заявил Токаев.

Он добавил, что экологическое сотрудничество должно строиться на доверии, партнерстве и общей ответственности.