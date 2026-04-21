Сегодня около 12:10 на перегоне между станциями метро «Улдуз» и «Нариманов» из-за короткого замыкания в межстанционном кабеле произошло отключение подачи напряжения в контактную сеть. Об этом сообщил глава пресс-службы бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, из-за прекращения подачи электроэнергии движение поездов на данном участке стало невозможным. В момент сбоя на линии находились около 30 поездов, четыре из них остановились в тоннеле. Все пассажиры были оперативно эвакуированы.

Бахтияр Мамедов отметил, что во время инцидента никакого пожара или взрыва зафиксировано не было. Он добавил, что все защитные системы метрополитена находились в рабочем состоянии и сработали.

«Все защитные системы немедленно сработали, и поэтому никакого пожара или иного инцидента не произошло», — сказал он.

Глава пресс-службы подчеркнул, что сразу после инцидента были приняты меры по регулированию пассажиропотока и обеспечению безопасности. Персонал станций оказывал помощь пассажирам и контролировал ситуацию до полного завершения эвакуации. Использование дизель-генераторов оказалось невозможным, так как авария произошла непосредственно в тоннеле.

По его словам, в настоящее время проводится техническое расследование причин произошедшего. Специалисты изучают все возможные версии, включая техническую неисправность оборудования. По итогам проверки результаты будут обнародованы, а при наличии оснований материалы могут быть переданы в соответствующие органы.