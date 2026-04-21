Работа бакинского метро восстановлена.

Движение поездов полностью обеспечено с соблюдением интервалов на линиях, сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

«Ещё раз приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в заявлении.

14:52 Работа бакинского метро будет восстановлена в 15:00

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен».

13:09 На всех станциях Бакинского метрополитена введены временные ограничения на вход пассажиров.

Работа метро возобновится в течение ближайшего часа, заявили Minval Politika в пресс-службе Бакметрополитена. В настоящее время принимаются срочные меры по устранению неполадок в подаче высокого напряжения на контактный рельс.

12:59 Эвакуация пассажиров из поездов, застрявших в тоннеле на станциях «Гара Гараев-Нариманов», прошла благополучно.

12:38 По предварительной информации, сегодня около 12:10 произошла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс на участке «Улдуз-Нариманов», сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

В целях безопасности на станциях «Улдуз» и «Нариманов» проводится эвакуация пассажиров. В связи с этим ограничено движение поездов в направлении «Нариманов-Ахмедлы».

В настоящее время принимаются меры по устранению неисправности и восстановлению напряжения.

По данным источника, сейчас устраняются последствия ЧП, приблизительно через полчаса движение поездов будет восстановлено. Известно, что из-за ЧП в тоннелях возникло задымление.

Угрозы жизни сотрудников метро и пассажиров не зафиксировано, сообщили в метрополитене. В настоящее время принимаются меры по устранению технической неисправности. Дополнительная информация будет предоставлена позже, добавили в пресс-службе.