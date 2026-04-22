Антиазербайджанские резолюции парламентов Бельгии и Нидерландов, принятые на фоне продолжающегося мирного диалога между Азербайджаном и Арменией, в Баку рассматриваются не сколько как фактор давления, а сколько как проявление предвзятости и внутренней политической конъюнктуры европейских стран. При этом, несмотря на жёсткую риторику, в экспертной среде сходятся во мнении: реального влияния на региональные процессы такие шаги не оказывают.

Так, политолог, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков в комментарии для Minval Politika подчёркивает, что говорить о каком-либо давлении со стороны европейских парламентов в принципе некорректно.

«У парламентов Бельгии и Нидерландов нет никаких инструментов для оказания давления на Азербайджан. Никаких. А вот предвзятость, безусловно, присутствует. Если говорить ещё точнее — это проявление откровенной политической глупости», — заявил он.

По его словам, подобные инициативы выглядят особенно противоречиво на фоне многолетнего игнорирования ключевых аспектов конфликта: «Чтобы рассчитывать на серьёзное отношение к подобным заявлениям, эти парламенты не должны были молчать, когда территории Азербайджана находились под оккупацией вопреки резолюциям Совета безопасности ООН. Они не реагировали ни на проблему миллиона беженцев, ни на трагедию Ходжалы, ни на судьбу тысяч пропавших без вести. Сегодня эти вопросы их по-прежнему не интересуют, зато появляются политизированные документы, которые в Баку воспринимаются соответствующим образом».

Мусабеков также напомнил, что подобные шаги уже предпринимались рядом европейских стран и не привели к каким-либо последствиям.

«Мы видели аналогичные попытки со стороны других парламентов, в том числе более влиятельных. Они не имели никакого эффекта и не изменили позиции Азербайджана. В этом случае результат будет тем же», — подчеркнул депутат.

Говоря о мотивах принятия резолюций, Мусабеков указывает на роль лоббистских групп.

«Речь идёт не о государственной политике как таковой, а о деятельности отдельных лоббистов, которые периодически должны демонстрировать свою “активность”. Эти заявления — во многом продукт именно такой деятельности и внутренней политической повестки», — уверен парламентарий.

При этом политолог подчёркивает, что на процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном подобные решения влияния не оказывают.

«Никакого реального воздействия на переговорный процесс эти документы не имеют. Это шум, который не влияет на содержательную часть диалога», — заявил он.

Комментируя возможные последствия, Мусабеков отметил, что основной негативный эффект может проявиться лишь на межпарламентском уровне: «Безусловно, это осложняет межпарламентские контакты. Но если говорить об экономике, то бизнес действует прагматично. И в Бельгии, и в Нидерландах прекрасно понимают, что подобные политические заявления не должны мешать сотрудничеству».

В целом, по его оценке, принятые резолюции не имеют серьёзного политического веса.

«Это, по сути, пустой шум, не имеющий реального измерения. Можно было бы вообще проигнорировать подобные заявления — они не стоят того внимания, которое им придается», — заключил Мусабеков.

Азербайджанский парламентарий Севиндж Фаталиева также отметила, что резолюции, принятые парламентами Бельгии и Нидерландов 16 апреля, в Баку рассматриваются как откровенно предвзятые документы, которые, по оценке азербайджанской стороны, «направлены на нанесение ущерба мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, а также усилиям по формированию в регионе атмосферы мира и сотрудничества».

Подобные шаги, как отметила депутат, можно расценивать как сочетание политического давления и институциональной предвзятости.

При этом подчёркивается, что даже если такие резолюции формально носят рекомендательный характер, на практике они становятся инструментом формирования политических нарративов: «В данном случае ключевой проблемой является односторонний подход и игнорирование новых реалий, сложившихся в постконфликтный период».

По её словам, оценки, выносимые без учёта реального переговорного процесса и шагов сторон по нормализации, «выходят за рамки объективного анализа».

Отдельное внимание она обращает на то, что подобная практика имеет системный характер.

«Предыдущий опыт показывает, что заказчиками предвзятых документов против Азербайджана нередко выступают армянская диаспора и лоббистские структуры за рубежом», — также указала Фаталиева, напоминая, что аналогичные резолюции уже принимались в Европейском парламенте и национальных законодательных органах ряда стран.

По её словам, во многих случаях речь шла о продвижении политических интерпретаций, «не соответствующих реальному положению дел». В то же время Азербайджан, подчеркнула парламентарий, неизменно сохраняет институциональный и сдержанный подход.

«Официальная позиция озвучивается, задействуются дипломатические каналы, усиливается парламентская дипломатия», — отмечает она, добавляя, что такой формат позволяет одновременно защищать национальные интересы и избегать эскалации напряжённости.

Говоря о влиянии этих решений на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, депутат подчёркивает, что игнорировать их нельзя, однако их реальное воздействие ограничено: «Игнорировать влияние подобных шагов на мирный процесс невозможно, особенно на этапе, когда он демонстрирует позитивную динамику».

Фаталиева также напоминает, что в диалоге между Баку и Ереваном уже достигнуты важные результаты: сформировался формат прямых переговоров без посредников, стороны парафировали мирное соглашение, основанное на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности.

По её словам, наблюдается и практический прогресс — от делимитации границы до снижения напряжённости и отсутствия военных инцидентов.

«Это подтверждает, что процесс не остановился, а вступает в практическую фазу», — подчеркнула она.

В этом контексте внешние парламентские резолюции приобретают особую чувствительность. «Они могут создавать иллюзию внешней поддержки одной из сторон и снижать её готовность к компромиссам», — считает депутат, отмечая, что их появление именно сейчас не является случайным на фоне активной фазы переговоров.

Отвечая на вопрос об ответных шагах, Фаталиева отметила, что Азербайджан действует строго в рамках дипломатической практики: «Ответные шаги на парламентском уровне — это естественная часть международной практики. Это может включать заявления парламента, обращения в международные структуры и пересмотр межпарламентских контактов».

При этом, по её словам, Баку традиционно избегает резких реакций и делает ставку на институциональный ответ и разъяснительную работу. Милли Меджлис решительно осудил и категорически отверг эти односторонние документы, основанные на ложных утверждениях и искажённых интерпретациях. Одновременно, по её словам, азербайджанская сторона призвала прекратить шаги, которые подрывают мирные усилия и способствуют росту напряжённости в регионе.

Говоря о возможных последствиях для двусторонних отношений, депутат подчёркивает, что прежде всего страдает политический диалог.

«Безусловно, это влияет на уровень взаимного доверия и межпарламентские связи», — отметила она.

В то же время экономическое сотрудничество, по оценке парламентария, остаётся более устойчивым: «Бизнес в Европе и Азербайджане действует прагматично и не склонен реагировать на политические заявления такого рода».

«В международной практике такие резолюции носят преимущественно символический и политический характер. Их основное последствие — не прямые санкции, а постепенное изменение политического климата и уровня взаимного доверия. Именно поэтому ключевым приоритетом должно оставаться возвращение к сбалансированному диалогу, основанному на взаимном уважении. В условиях, когда мирный процесс в регионе демонстрирует позитивную динамику, внешние подходы должны быть направлены на его поддержку, а не на усложнение», — резюмировала Фаталиева.