Заявление президента США Дональда Трампа о том, что уже в июне между Азербайджаном и Арменией могут состояться важные переговоры по вопросам мирного урегулирования и региональной интеграции, вызвало новый всплеск интереса к перспективам подписания мирного соглашения. Насколько близки Баку и Ереван к окончательному урегулированию многолетнего конфликта, какие темы станут ключевыми на предстоящих встречах и какую роль в процессе стремятся играть Соединенные Штаты? На эти и другие вопросы в беседе с Minval Politika ответил депутат Милли Меджлиса и политолог Расим Мусабеков.

По мнению эксперта, оптимизм президента США Дональда Трампа относительно перспектив азербайджано-армянского урегулирования во многом основан на уже проделанной сторонами работе.

Собеседник напомнил, что еще в прошлом году состоялись переговоры, результатом которых стало парафирование документа, а затем последовали контакты на высоком уровне с участием представителей американской администрации.

«Я полагаю, что президент Дональд Трамп, когда говорит об июньских переговорах, в целом опирается на те прошлогодние августовские встречи и контакты, которые привели к парафированию документа. И на последующие переговоры как на уровне вице-президента Вэнса, так и на уровне государственного секретаря Рубио», — отметил он.

По словам Мусабекова, в Вашингтоне, вероятно, исходят из того, что команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна сумеет сохранить власть после парламентских выборов. В этом случае курс на мирное соглашение с Азербайджаном и нормализацию отношений с Турцией получит подтверждение со стороны армянского общества.

«Избрание партии Никола Пашиняна означает одновременно и поддержку со стороны избирателей курса на подписание мирного договора, на нормализацию межгосударственных отношений Армении как с Азербайджаном, так и с Турцией», — подчеркнул политолог.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что дальнейшее продвижение процесса будет во многом зависеть от итогов выборов и способности правящей силы обеспечить необходимые конституционные изменения: «Если партия Никола Пашиняна получит в парламенте конституционное большинство, я думаю, что процесс не будет иметь задержек. Если нет, то потребуется дополнительная работа для того, чтобы вопрос изменения конституции или принятия новой получил соответствующее законодательное оформление».

Говоря о повестке будущих переговоров, Мусабеков отметил, что речь будет идти не только о самом мирном договоре. По его словам, ключевое значение имеет устранение препятствий, мешающих подписанию документа.

Параллельно стороны, как считает политолог, будут обсуждать вопросы делимитации границы, по которым уже проведена значительная подготовительная работа, а также открытие коммуникаций.

«Может возникнуть необходимость в том, чтобы Азербайджан получил по действующим коммуникациям связь с Нахчываном. Я думаю, что этот вопрос может обсуждаться», — отметил он.

Отдельное внимание эксперт уделил теме энергетического сотрудничества. По его словам, Азербайджан уже поставляет в Армению нефтепродукты, а в перспективе на армянский рынок могут поступать также нефтепродукты из Казахстана и Туркменистана транзитом через Азербайджан.

Мусабеков считает, что появление альтернативных поставщиков позволит ослабить монопольное положение российских компаний на армянском энергетическом рынке.

«Армения заинтересована в том, чтобы на ее энергетическом рынке была конкуренция. Конкуренция приводит к тому, что монопольных цен никто не может диктовать. Это касается и газа, и нефтепродуктов», — подчеркнул он.

При этом депутат особо отметил, что речь не идет о каких-либо льготных поставках.

«Я бы хотел, чтобы не было представления о том, что Азербайджан занимается благотворительностью. Ничего подобного. Никто себе в убыток нигде торговать не будет. Тем более SOCAR. Но конкурентные цены предлагать и получить долю на рынке — почему бы нет?» — заявил он.

По мнению эксперта, армянские потребители в результате только выиграют, поскольку конкуренция приведет к снижению цен, тогда как для Азербайджана армянский рынок, пусть и небольшой, представляет коммерческий интерес благодаря своей близости.

Оценивая внутриполитическую ситуацию в Армении, Мусабеков отметил, что многое станет ясно после парламентских выборов. Если партия Пашиняна получит конституционное большинство, возможности пророссийской и реваншистской оппозиции оказывать давление на правительство будут существенно ограничены.

Вместе с тем политолог уверен, что независимо от исхода выборов стратегической альтернативы у Армении нет: «При всех случаях альтернативы для Армении, кроме как нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, нет. Даже их оппоненты это понимают».

Эксперт считает, что главная цель противников Пашиняна заключается не в пересмотре внешнеполитического курса как такового, а в стремлении добиться смены власти.

Отдельно Мусабеков остановился на роли внешних игроков. Он отметил, что в Москве с недовольством наблюдают за тем, как процесс армяно-азербайджанского урегулирования постепенно перемещается из российской столицы в Вашингтон.

«В Москве, конечно, с большим неудовольствием принимают то, что процесс армяно-азербайджанского урегулирования из монополии России сегодня переместился в Вашингтон», — сказал он.

При этом, по мнению собеседника, российское руководство не заинтересовано в открытой конфронтации с администрацией Трампа, поскольку для Москвы сейчас приоритетом остается украинское направление.

Эксперт не исключил, что Россия будет стремиться сохранить хотя бы символическую роль в процессе и предпочла бы, чтобы подписание мирного договора состоялось на ее территории. Однако такой сценарий он считает маловероятным.

«На мой взгляд, подписание мирного договора правильно провести в Стамбуле. Параллельно с тем, чтобы там был подписан еще и документ о нормализации отношений между Турцией и Арменией. Тогда выбор места будет логическим», — отметил Мусабеков.

По его мнению, подобный формат стал бы также символом завершения эпохи безусловного доминирования России на Южном Кавказе.

Вместе с тем эксперт призвал не переоценивать вероятность скорого прорыва уже в июне. По его словам, избирательный процесс в Армении, подсчет голосов, возможные апелляции и формирование нового правительства могут сдвинуть активную фазу переговоров на конец лета или начало осени.

«Я не исключаю, что переговоры вполне могут пройти и в конце августа, или даже в сентябре. Однако независимо от конкретных сроков по итогам армянских выборов начнется новый этап как продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, так и рассмотрения и решения конкретных вопросов нормализации межгосударственных отношений и налаживания сотрудничества между обеими государствами», — сказал он.

По словам Мусабекова, речь идет о целом комплексе направлений — от транспорта, энергетики и торговли до экологических вопросов и использования трансграничных рек. Все эти темы, считает политолог, будут постепенно продвигаться вперед, даже если не удастся решить их одномоментно.