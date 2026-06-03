Заявление Александара Вучича о том, что он не будет участвовать в следующих президентских выборах, вызвало резонанс как в самой Сербии, так и за ее пределами. За годы пребывания у власти Вучич стал ключевой фигурой сербской политики, поэтому его будущий уход неизбежно порождает вопросы о том, кто придет ему на смену и сохранится ли нынешний курс Белграда.

Для Азербайджана эта тема представляет особый интерес, поскольку в последние годы отношения между Баку и Белградом заметно укрепились: страны активно взаимодействуют в энергетике, экономике, транспортной сфере и поддерживают высокий уровень политического диалога. Насколько устойчивым окажется это партнерство после ухода Вучича, стоит ли ожидать изменений во внешней политике Сербии и какие сценарии развития событий выглядят наиболее вероятными, Minval Politika обсудил с азербайджанским политологом Сахилем Искандеровым.

По его мнению, решение президента Сербии Вучича отказаться от участия в следующих президентских выборах следует рассматривать прежде всего как свидетельство приверженности конституционным принципам и уважения к государственным институтам. Вместе с тем Искандеров считает, что предстоящие выборы могут стать важным этапом политической борьбы не только внутри Сербии, но и вокруг нее. Определенные круги в Европе постараются использовать президентскую кампанию для усиления своего влияния на политические процессы в стране.

Политолог напомнил, что на протяжении всего периода нахождения Вучича у власти предпринимались различные попытки оказать давление на Белград и изменить внутриполитический баланс в Сербии: «Во время президентства Вучича неоднократно предпринимались попытки дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Однако к его чести следует отметить, что ему удавалось сохранять стабильность, не прибегая к жестким мерам. Он сумел удержать политическое спокойствие в Сербии и сохранить свои позиции».

Говоря о том, кто может стать преемником действующего президента, эксперт обратил внимание на министра иностранных дел Сербии Марко Джурича. По его словам, именно его ряд наблюдателей и аналитиков сегодня рассматривает в качестве одного из наиболее вероятных кандидатов. Он сказал, что в случае избрания Джурича ожидать кардинального пересмотра внешнеполитического курса Белграда не приходится: «Джурич уже сегодня является одной из ключевых политических фигур Сербии. Он возглавляет внешнеполитическое ведомство страны и непосредственно участвует в формировании международной повестки Белграда. Поэтому трудно предположить, что его взгляды принципиально отличаются от взглядов Александара Вучича. Скорее всего, он продолжит ту же политическую линию».

Особое внимание политолог уделил косовскому вопросу, который остается главным фактором, определяющим рамки сербской политики.

«Я не представляю себе политика в Сербии, который согласился бы на территориальные уступки в обмен на какие-либо обещания со стороны Евросоюза. Любой политик, который пошел бы на поводу у брюссельской бюрократии в этом вопросе, фактически подписал бы себе политический приговор. Косово для Сербии остается вопросом национального значения и политического выживания любого лидера», — подчеркнул он.

По словам эксперта, сторонники Вучича и политические силы, разделяющие его взгляды, также будут активно участвовать в подготовке к предстоящим выборам. Кроме того, пока Вучич остается президентом страны, он сохраняет значительный политический и административный ресурс для поддержки кандидата, придерживающегося схожих внешнеполитических подходов.

«Естественно, в любой стране существуют недовольные властью группы населения. Но одно дело, когда недовольство имеет внутренние причины, а другое — когда определенные внешние силы пытаются воспользоваться этим недовольством для продвижения своих ставленников. Это разные вещи», — отметил Искандеров.

Говоря о перспективах азербайджано-сербских отношений после ухода Вучича, политолог выразил уверенность, что нынешнее стратегическое партнерство имеет прочную основу и не зависит исключительно от личности действующего президента. По его словам, отношения между Баку и Белградом за последние годы достигли настолько высокого уровня, что их развитие будет продолжаться независимо от итогов будущих выборов.

При этом Искандеров подчеркнул, что личные отношения лидеров государств все же играют важную роль в развитии межгосударственного сотрудничества.

«Мы неоднократно становились свидетелями того, как Александар Вучич положительно отзывался о политике президента Азербайджана Ильхама Алиева, о его стратегическом мышлении и о том, каким образом Азербайджан смог добиться восстановления своего суверенитета и территориальной целостности», — сказал эксперт.

По его мнению, между Азербайджаном и Сербией существует определенная схожесть исторического и политического опыта: «Обе страны сталкивались с проблемами территориальной целостности и внешнего давления. Разумеется, ситуации отличаются, но сама логика защиты национальных интересов очень близка. Именно поэтому опыт Азербайджана вызывает столь большой интерес в Сербии».

Он напомнил, что на протяжении многих лет на Белград оказывалось давление с целью добиться признания «независимости» Косово в обмен на продвижение по пути европейской интеграции. Вучич последовательно отвергал подобные предложения, как ранее руководство Азербайджана отвергало различные попытки давления по карабахскому вопросу. В этой связи он не ожидает, что смена президента приведет к охлаждению отношений между Баку и Белградом.

«Я не вижу причин, по которым новый лидер Сербии стал бы пересматривать отношения с Баку. Напротив, любой ответственный сербский политик будет внимательно изучать азербайджанский опыт восстановления территориальной целостности и укрепления государственного суверенитета», — заявил Искандеров.

Отдельно собеседник остановился на перспективах сотрудничества в энергетической сфере. По его словам, Азербайджан уже давно превратился в одного из ключевых поставщиков энергоресурсов для европейского рынка и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности континента: «Сегодня Азербайджан поставляет газ многим европейским государствам. При этом на ряд стран Европы оказывается давление с целью отказаться от энергетического сотрудничества с Россией. В таких условиях значение Азербайджана только возрастает».

Он убежден, что для Сербии сотрудничество с Азербайджаном в энергетике соответствует собственным национальным интересам. Особую важность представляет и тот факт, что Азербайджан не только экспортирует традиционные энергоресурсы, но и активно инвестирует доходы от нефтегазового сектора в развитие проектов в области зеленой энергетики.

Не менее перспективным направлением он считает транспортно-логистическое сотрудничество, поскольку Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из важнейших транспортных узлов Евразии и играет все более заметную роль в развитии международных транспортных коридоров.

«Азербайджан становится одним из ключевых логистических центров, связывающих Восток и Запад. В таких условиях трудно представить, чтобы Сербия добровольно отказалась от участия в проектах, которые отвечают ее экономическим интересам», — подчеркнул он.

По словам Искандерова, это касается и сотрудничества в оборонной сфере, которое также развивается на взаимовыгодной основе. Аналитик убежден, что любые ответственные власти в Белграде будут исходить прежде всего из национальных интересов страны.

«Лидеры могут меняться, их взгляды могут отличаться, но я не думаю, что какое-либо правительство станет действовать в ущерб интересам собственного государства. Именно поэтому я не ожидаю пересмотра ключевых проектов между Азербайджаном и Сербией», — заявил он.

Комментируя вопрос о будущем внешнеполитического курса Белграда, Искандеров выразил уверенность, что Сербия продолжит придерживаться многовекторной модели. По его словам, современные международные реалии не позволяют государствам делать ставку исключительно на одного партнера: «Сегодня мир меняется настолько быстро, что невозможно складывать все яйца в одну корзину. Поэтому и будущий президент Сербии будет вынужден проводить политику диверсификации и поддерживать отношения одновременно с Европейским союзом, Россией, Китаем, Азербайджаном и другими партнерами».

«Азербайджан уже занял важное место в системе многовекторной политики Сербии. У России есть своя ниша в отношениях с Белградом, у Китая — своя, а у Азербайджана — своя. Но Азербайджан давно входит в число важных партнеров Сербии по вопросам энергетики, логистики, оборонного сотрудничества и региональной стабильности», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о необходимости выстраивания контактов с потенциальными преемниками Вучича, эксперт отметил, что азербайджанская дипломатия традиционно мыслит на перспективу и работает с различными политическими силами. При этом Баку никогда не вмешивается во внутренние политические процессы других государств.

«Азербайджан выстраивает отношения не с отдельными политиками, а с государствами. Поэтому смена власти в той или иной стране никогда не становится для Баку проблемой. Азербайджан не занимается политическими манипуляциями и не пытается влиять на результаты выборов в других странах. Устойчивость азербайджанской внешней политики объясняется ее последовательностью и предсказуемостью. Президент Ильхам Алиев является одним из немногих политиков, который остается верен своим обязательствам и последовательно придерживается избранной линии. Именно поэтому после смены власти в разных странах новые руководители, как правило, стремятся не дистанцироваться от Азербайджана, а развивать отношения с ним», — заключил политолог.