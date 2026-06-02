Предстоящие выборы в Армении обещают быть не просто очередным внутриполитическим испытанием для власти нынешнего премьера республики Никола Пашиняна, а голосованием, способным определить стратегический курс страны на годы вперед. На фоне растущей напряженности в отношениях с Москвой, предупреждений со стороны России и партнеров по ЕАЭС о последствиях сближения с Евросоюзом, а также усиливающихся дискуссий о месте Армении в региональной системе союзов, перед Ереваном все отчетливее встает вопрос выбора дальнейшего пути.

Насколько реален сценарий, при котором стране придется выбирать между европейской интеграцией и сохранением прежних экономических связей с Евразийским союзом? И способны ли внешнеполитические и экономические факторы стать одним из ключевых факторов предстоящей избирательной кампании?

Российский политолог, эксперт Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев в беседе с Minval Politika отметил, что нынешний обмен жесткими заявлениями между Москвой и Ереваном пока не следует воспринимать как свидетельство неизбежного разрыва отношений или скорого выхода Армении из ЕАЭС.

По его мнению, скорее всего, речь идет о сложном переговорном процессе, в рамках которого стороны пытаются определить будущие параметры двусторонних отношений.

«Если смотреть на ситуацию спокойно и разбираться в деталях, то сейчас идет определенный торг между Москвой и Ереваном. На фоне достаточно жестких заявлений со стороны России и одновременно звучащих из Армении сигналов, ставящих под сомнение дальнейшее пребывание страны в нынешнем формате евразийской интеграции, мы пока видим прежде всего политические высказывания. Но за ними неизбежно должны последовать конкретные экономические действия», — отметил эксперт.

По словам Караваева, отдельные ограничительные меры уже появляются. В частности, речь идет о претензиях российских надзорных органов к качеству армянской продукции. Однако политолог призывает не рассматривать подобные решения исключительно через призму политики.

«Если внимательно посмотреть на историю взаимодействия Роспотребнадзора с армянскими структурами, станет понятно, что это уже давно сложившийся инструмент регулирования. Иногда он действительно используется в политических целях, но нельзя забывать и об объективной составляющей. Поэтому подобные решения не являются исключительно политическим давлением, это всегда комплекс факторов», — пояснил он.

Вместе с тем политолог считает, что главная задача Москвы сейчас заключается не столько в применении санкционных инструментов, сколько в попытке добиться от армянского руководства четкого понимания его дальнейших намерений.

По его словам, заявления о европейском векторе Армении звучат уже достаточно давно — фактически с момента принятия закона о начале движения страны по пути европейской интеграции. Однако за политическими декларациями до сих пор не последовало подробного плана реализации этой стратегии, добавил он.

«Учитывая объем обязательств Армении в рамках ЕАЭС и огромное количество действующих экономических связей, речь идет не только о российском рынке. Все это требует серьезных расчетов и программного обоснования. Пока такого документа никто не видел. Очевидно, что эти заявления были важны для развития отношений с Брюсселем, подготовки саммита Армения — Европейский союз и укрепления контактов с европейскими структурами. Но от этого Москве не становится проще. Если Ереван заявляет о движении в сторону Европейского союза, то вполне естественно, что российская сторона требует объяснить, каким образом это будет происходить», — подчеркнул Караваев.

Именно этим, по мнению собеседника, объясняются неоднократные заявления вице-премьера России Алексея Оверчука о необходимости прояснить дальнейшие планы Армении.

Эксперт напомнил, что по итогам последнего заседания Высшего Евразийского экономического совета была достигнута договоренность о проведении консультаций и подготовке к декабрю специального доклада, который должен оценить возможные последствия европейской интеграции Армении для ее обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

«Сейчас ситуация во многом остается подвешенной. Армения заявляет о движении в сторону Европейского союза, но никто не понимает, по какому именно маршруту она собирается идти. Речь идет о Восточном партнерстве? О перспективе создания зоны свободной торговли? О каком-то ином формате? Пока ответов нет. Именно поэтому впереди большая межведомственная работа, консультации и серьезный бюрократический процесс по оценке возможных последствий такого курса», — считает собеседник.

По мнению Караваева, Москва может сделать ставку не только на инструменты давления, но и на создание новых стимулов для армянской политической и деловой элиты.

«Речь может идти о различных форматах государственно-частного партнерства, совместных инвестиционных проектах и расширении экономического сотрудничества. В таком случае представители бизнеса, связанные с действующей властью, смогут получить возможность участвовать в новых экономических связях между Россией и Арменией. Это своеобразный «пряник», который может использоваться наряду с более жесткими инструментами воздействия», — отметил эксперт.

По его словам, подобный подход не является чем-то уникальным и широко применяется внутри крупных интеграционных объединений.

«Любой интеграционный блок стремится создавать внутри себя систему взаимных интересов. В Европейском союзе это достигается через перекрестные инвестиции, участие компаний разных стран в совместных проектах и формирование тесно связанных деловых сетей. В евразийском пространстве логика примерно та же самая — политические отношения подкрепляются экономическими интересами конкретных групп и компаний», — пояснил Караваев.

Эксперт считает, что в случае сохранения стратегического диалога между Москвой и Ереваном может начаться формирование новой конфигурации российско-армянского экономического взаимодействия, в которой существенную роль будут играть представители бизнеса, ориентированные на сотрудничество с Россией.

При этом речь идет не о возвращении к прежним политическим моделям, а о поиске новых механизмов интеграции интересов. «В конечном итоге задача состоит в том, чтобы сформировать слой экономических игроков, заинтересованных в сохранении и развитии российско-армянских связей. Такие механизмы работают практически во всех крупных интеграционных объединениях и нередко оказываются не менее эффективными, чем официальные межгосударственные договоренности», — резюмировал Караваев.

Политический аналитик из Армении, почетный председатель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян также считает, что нынешнюю жесткую риторику Москвы в адрес Еревана пока не стоит воспринимать как свидетельство неизбежного конфликта.

По его словам, сейчас Россия пытается повлиять на атмосферу предвыборной кампании в Армении и подготовить будущие власти страны к переговорам на выгодных для себя условиях. При этом эксперт подчеркивает, что после выборов характер отношений изменится.

«Одно дело, когда есть очевидное желание Москвы повлиять на повестку предвыборной борьбы в Армении и подготовить будущее правительство к разговору в нужном для себя ключе, и совсем другое — выстраивать сложные двусторонние отношения с де-факто избранным руководством», — отметил Навасардян.

Он полагает, что после завершения электорального цикла прагматизм должен взять верх над эмоциональными заявлениями, а стороны будут вынуждены искать баланс интересов и учитывать как совпадения, так и противоречия в своих позициях. В то же время эксперт не исключает и более жесткого сценария. По его словам, если в российской политике возобладает иррациональный подход, подобный тому, который ранее проявился в отношении Украины, последствия могут затронуть не только Армению, но и весь Евразийский экономический союз.

«Тогда не только Армению, но и весь ЕАЭС ожидает достаточно болезненный период определения идентичности этого объединения, соответствия записанных в уставе взаимных обязательств и претензий на статус геополитического, стратегического союза, каковым Евразийский экономический союз де-юре не является и, на мой взгляд, не может стать», — считает аналитик.

По его оценке, возможный конфликтный сценарий окажется болезненным для всех участников интеграционного объединения. Потери будут неравномерными, однако выигравших в подобной ситуации не окажется.

Говоря о перспективах отношений Армении с Европейским союзом и ЕАЭС, Навасардян обращает внимание на стратегическую ошибку, которую, по его мнению, Ереван допустил еще в 2013 году, отказавшись от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Эксперт убежден, что это решение лишило страну возможности развивать торгово-экономические связи одновременно по двум направлениям и сделало внешнеэкономическую политику чрезмерно зависимой от геополитических факторов. Вступление Армении в ЕАЭС при отсутствии общих границ с государствами объединения привело к «неестественному одностороннему крену» во внешнеэкономических связях страны. Однако исправлять ситуацию, считает он, необходимо с учетом сложившихся реалий.

«Если говорим об экономике, речь на данном этапе идет, скорее, не о выборе, а о преодолении дисбаланса и его негативных воздействий на политику, отношения с соседями и архитектуру безопасности», — отметил Навасардян.

При этом он уверен, что цивилизационный выбор Армения уже давно сделала.

«Цивилизационный выбор, включая модель государственного устройства, в сторону европеизации Армения совершила давно и, надеюсь, бесповоротно», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Еревану необходимо добиваться того, чтобы экономические отношения в рамках ЕАЭС и предоставляемые сторонами взаимные преференции не увязывались с требованиями Москвы поддерживать ее внешнеполитические приоритеты. Одновременно Армения должна углублять взаимодействие с Европейским союзом, чтобы в перспективе получить возможность реального выбора в пользу более крупного и развитого европейского рынка, «следующего, в отличие от ЕАЭС, предсказуемым и тщательно разработанным правилам».

При этом аналитик напоминает, что отсутствие общей границы как с ЕС, так и со странами ЕАЭС, делает ключевыми вопросы транспортной связанности региона, прозрачности границ и развития коммуникаций. До тех пор, пока эти условия не будут созданы, Ереван, как неоднократно заявляли армянские власти, намерен сохранять приверженность обязательствам в рамках Евразийского союза.

Отдельно Навасардян прокомментировал участившиеся сравнения между Арменией и Украиной, которые звучат из Москвы. По его словам, внутри армянского общества такие заявления воспринимаются крайне неоднозначно.

Часть граждан, разочаровавшихся в России как в союзнике, воспринимает подобную риторику как дополнительный аргумент в пользу дальнейшего дистанцирования от Москвы в политике, экономике и вопросах безопасности. Другая часть общества, которая по-прежнему считает Россию важнейшим гарантом безопасности и ключевым экономическим партнером, напротив, видит в этих предупреждениях реальные риски и выступает за корректировку курса официального Еревана.

«События ближайших месяцев в значительной степени определят обоснованность той или иной позиции», — отметил политолог.

Касаясь армяно-азербайджанского трека, Навасардян выразил надежду, что независимо от исхода выборов процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном будет продолжен.

Собеседник подчеркнул, что разумные политики по обе стороны границы должны осознавать безальтернативность диалога, а продвижение к мирному соглашению не должно становиться заложником внутриполитической борьбы.

«Поступательный переговорный процесс, нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном, включая подписание мирного соглашения как объективная необходимость, не должны зависеть от внутриполитических перипетий в наших странах. Очень надеюсь, что так и будет», — заключил Навасардян.