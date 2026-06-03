Искусственное образование, называемое Индией, никогда не существовало в истории в её нынешнем виде. Об этом в интервью Minval Politika заявил юрисконсульт Сикхской Федерации Канады Вирринг Прабджот Сингх, который участвовал в работе международной конференции «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии в отношении этнических меньшинств в контексте геноцида» в Баку.

— Вы охарактеризовали Халистан как восстановление утраченного суверенитета, а не создание нового государства. Каким мог бы быть Халистан с практической и политической точки зрения?

— Прежде всего необходимо понимать, что существующий мировой порядок во многом является результатом колониализма. Особенно это касается наследия колониализма в Южной Азии. Искусственная конструкция, называемая Индией, никогда не существовала в истории в её нынешнем виде. Она была создана колонизаторами после 1849 года.

Поэтому, когда мы говорим о восстановлении сикхского суверенитета, мы говорим о деколонизации и создании независимого Халистана. Речь идёт о формировании сикхской системы политического управления, основанной на наших собственных ценностях, отражающей интересы народа, проживающего на этой территории, и опирающейся на принципы экологической гармонии и устойчивого развития, а также на признание фундаментального достоинства и божественной природы каждого человека и каждой части мироздания.

Наше представление о государственном управлении строится на принципах справедливости, человеческого достоинства и сострадания.

— Как вы отвечаете критикам, которые утверждают, что движение за Халистан угрожает региональной стабильности в Южной Азии?

— На самом деле именно индийское государство является источником нестабильности. Несколько лет назад специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросам меньшинств Фернан де Варенн, занимавший эту должность в то время, выступил на заседании комиссии и официально заявил, что Индия рискует стать крупнейшим в мире источником масштабной нестабильности и серьёзного гуманитарного кризиса в регионе. Причиной этого он назвал продолжающееся подавление религиозных меньшинств внутри страны. Это ведёт к усилению поляризации общества, росту внутренних конфликтов и напряжённости.

Кроме того, если посмотреть на внешнеполитические действия Индии, можно увидеть дополнительные факторы нестабильности. Одностороннее приостановление Индией действия Договора по водам Инда с Пакистаном и фактические заявления о возможности прекращения подачи воды миллионам людей, которые зависят от неё, для жизни, сельского хозяйства и производства продовольствия, трудно назвать поведением ответственного международного игрока.

Если учитывать односторонние акты агрессии в отношении Пакистана, Мьянмы и других соседних государств, становится очевидно, что именно Индия способствует росту нестабильности и конфликтов. В мае 2025 года Индия и Пакистан на протяжении нескольких недель фактически находились в состоянии войны.

Этот конфликт разворачивается на нашей родной земле, рядом с нашими домами и гурдварами в Пенджабе. Поэтому именно Индия создаёт нестабильность, а единственным фундаментальным и долгосрочным способом обеспечить безопасность, стабильность и процветание как в регионе, так и в Южной Азии, Центральной Азии и за их пределами является коренное переосмысление и перестройка политической архитектуры Южной Азии и взаимоотношений между государствами региона.