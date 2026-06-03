Армению должны спасти ее граждане, которые на выборах могут сделать выбор в пользу своей страны с учетом национальных интересов. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, Россия «никогда не действовала против армянского народа», а напротив — «поддерживала и помогала».

Дипломат подчеркнула, что теперь решение остаётся за гражданами Армении.