Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал «зелёный свет» на отправку делегации для переговоров с США, сообщает Axios. Решение было принято вечером 20 апреля.

«Иранская команда ожидала разрешения от верховного лидера. По словам источника, оно было получено в понедельник (20 апреля) вечером», — говорится в материале.

Отмечается, что Тегеран затягивал переговорный процесс из-за «очевидного давления» со стороны Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков. Цель отсрочки встречи — выработка «более жёсткой позиции»: «Никаких переговоров до прекращения американской блокады».

При этом подчёркивается, что вице-президент Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад утром 21 апреля для переговоров с Ираном по возможному соглашению о завершении войны.

20 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф уже вылетели в Исламабад для подготовки нового раунда переговоров с Ираном. Трамп также отверг заявления Тегерана о возможном отказе от участия в диалоге.