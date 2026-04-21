Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался, что в марте — апреле Россия захватила 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории Украины.

Он отметил, что Луганская область полностью захвачена, а армия РФ продолжает наступление по всем направлениям:

«Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана. Под нашим контролем находится около 70% территории города», — заявил Герасимов.