Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр установил срок для отставки руководителей государственных органов, назначенных при предыдущем правительстве.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, данные должностные лица должны добровольно покинуть свои посты до 31 мая.

Мадьяр отметил, что эти кадры являются частью политической команды Виктора Орбана, и их дальнейшее пребывание в должностях не имеет морального основания.

Он также добавил, что в случае невыполнения требования в указанный срок новое правительство воспользуется законными механизмами для их отстранения от должностей.