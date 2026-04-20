Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с визитом в Бангкоке для участия в 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Сессия, которая пройдет на тему «Никого не оставить позади: построение инклюзивных обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе», обеспечит платформу для обсуждения текущих и развивающихся демографических тенденций и социально-экономических приоритетов, включая достойный труд, полную и продуктивную занятость для всех возрастов, укрепление экономических возможностей женщин, а также всеобщую социальную интеграцию.

Отметим, что в рамках визита предусмотрено участие и выступление Джейхуна Байрамова 20 апреля на 82-й сессии ЭСКАТО ООН, которая пройдет под председательством Азербайджана, а также проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами.

Джейхун Байрамов уже провел встречу с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом.

Стороны обсудили приоритеты Азербайджана в качестве председателя ЭСКАТО ООН, перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Таиландом, а также региональные вопросы.

«Рад встрече с Анутином Чарнвиракулом на полях 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана.

С нетерпением жду дальнейшего развития нашего партнерства», — написал Джейхун Байрамов в своем аккаунте в X.