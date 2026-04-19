Таиландское судно после запроса МИД Таиланда об обеспечении безопасного прохода вышло из Ормузского пролива. Об этом говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства королевства.

«Министерство иностранных дел хотело бы уведомить СМИ о том, что руководство Siam Cement Group (SCG) сообщило ведомству, что одно из двух судов компании, в отношении которых министерство ранее запрашивало помощь для безопасного прохода из Ирана, покинуло пролив. МИД будет следить за ситуацией и сообщать о дальнейшем развитии после прибытия судна в Таиланд, в том числе о продолжающихся усилиях по оказанию помощи таиландским судам, все еще находящимся в Ормузском проливе», — говорится в сообщении.

Вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасака Пхуангкеткеу в ходе визита в Оман 15-17 апреля обратился к оманской стороне с просьбой о дальнейшей координации действий с Ираном для оказания помощи экипажам таиландских судов, застрявших в Ормузском проливе.

Иран 24 марта пропустил через Ормузский пролив танкер таиландского энергетического конгломерата Bangchak Corporation. Морской департамент Таиланда ранее информировал, что получил сообщение о взрыве в кормовой части балкера Mayuree Naree во время его прохождения 11 марта через Ормузский пролив. На борту находились 23 члена экипажа, из которых трое погибли.