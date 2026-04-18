Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что страна намерена осуществлять контроль за движением судов через Ормузский пролив до завершения военных действий и установления устойчивого мира в регионе.

В заявлении, которое приводит агентство Fars, отмечается, что значительная часть поставок для американских военных баз в районе Персидского залива проходит именно через Ормузский пролив. В этой связи Тегеран рассматривает ситуацию как фактор, затрагивающий региональную безопасность.

Иранские власти подчеркнули, что контроль и мониторинг судоходства будут продолжаться до окончательного прекращения конфликта и стабилизации обстановки в регионе.