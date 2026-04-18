По меньшей мере два торговых судна сообщили, что были атакованы при попытке пересечь Ормузский пролив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере морской безопасности и судоходства.

В то же время Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер, который находился примерно в 20 морских милях к северо-востоку от побережья Омана. По предварительным данным, судно и экипаж не пострадали.

Ранее объединённое военное командование Корпуса стражей исламской революции заявило о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом, что усилило напряжённость в регионе и вызвало обеспокоенность в международном судоходстве.