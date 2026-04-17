Депутат Милли Меджлиса, член Комитета по науке и образованию Джейхун Мамедов в беседе с Minval выступил с инициативой рассмотреть возможность сокращения срока обучения в магистратуре с двух лет до одного года.

По его словам, в настоящее время подобные обсуждения официально не ведутся, однако происходящие в мире, в том числе и в Азербайджане, процессы могут привести к снижению интереса молодежи к высшему образованию.

«Сегодня существуют сферы, где, получив образование в колледже или специализированных учебных центрах в течение одного-двух лет, человек может приобрести востребованные навыки и успешно трудоустроиться. В такой ситуации далеко не все готовы тратить четыре года на обучение в университете, особенно если даже дипломированные специалисты сталкиваются с трудностями при поиске работы», — отметил он.

Мамедов подчеркнул, что рынок труда постепенно меняется, и практические навыки зачастую ценятся выше длительного академического обучения.

«К примеру, если человек хочет стать мастером по ремонту автомобилей, он может за короткий срок освоить профессию и найти работу, поскольку такие специалисты сегодня востребованы. Подобная тенденция наблюдается и в других сферах. По мере развития этих процессов мы неизбежно столкнемся с новыми вызовами, к которым необходимо готовиться заранее», — сказал депутат.

Он также привел статистику, свидетельствующую о снижении интереса к магистратуре.

«Только в прошлом году при приеме в магистратуру более тысячи мест, выделенных по государственному заказу, остались пустыми. Это произошло, несмотря на то, что обучение финансировалось государством. То есть часть студентов не проявила интерес к продолжению образования», — подчеркнул Мамедов.

Отметим, что в прошлом году на 3 700 мест в магистратуре азербайджанских вузов претендовали всего 1 418 человек, из которых были зачислены только 617. Особенно поразила ситуация с бюджетными местами – там на 1 200 мест прием составил всего 96 человек.

По мнению депутата, подобная тенденция в будущем может затронуть и бакалавриат.

«Учитывая эти процессы, необходимо уже сейчас задуматься о возможных изменениях. На первом этапе можно было бы рассмотреть сокращение срока обучения в магистратуре с двух лет до одного года», — резюмировал парламентарий.