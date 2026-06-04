Россия нанесла удар ракетным комплексом «Орешник» по «сараю» на территории Украины в экспериментальных целях, чтобы оценить результативность и характер поражения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

«У нас потом туда залетели наши дроны, в этот объект, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все», – сказал российский лидер.

Он также отметил, что для России важно в будущем иметь возможность принимать решения о полномасштабном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районах городской застройки.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. По информации ВСУ, было применено 90 ракет и около 600 беспилотников различных типов, в том числе ракеты «Орешник». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ту ночь были выпущены две баллистические ракеты «Орешник». По его словам, одна из них поразила район Белой Церкви, вторая упала на временно оккупированной территории Донецкой области.