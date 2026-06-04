Азербайджан сохраняет статус одного из ключевых партнеров России на Южном Кавказе. Об этом заявил торговый представитель РФ в республике Адам Хакимов.

По его словам, расширение присутствия российских компаний, в том числе на освобожденных территориях, относится к числу ключевых приоритетов.

Хакимов также отметил, что для России особый интерес представляют особые экономические зоны, технопарки и промышленные парки в Азербайджане. Они позволяют локализовать российскую продукцию с последующим выходом на зарубежные рынки.