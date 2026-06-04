Президент Украины Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором заявил о готовности Киева добиваться завершения войны путем прямых переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы украинского государства.

Зеленский отметил, что возможная встреча не обязательно должна проходить в Москве или Киеве. В качестве площадок для переговоров, по его словам, могут рассматриваться страны, традиционно принимающие дипломатические инициативы по вопросам войны и мира, в том числе Швейцария, Турция или отдельные государства арабского региона.

«Нынешняя линия фронта – это отправная точка, с которой должен начаться дипломатический процесс», – подчеркнул президент.

Он также заявил о готовности к полному прекращению огня на период переговоров, обмену пленными по формуле «всех на всех», а также возвращению гражданских лиц и детей, вывезенных в ходе боевых действий.

Отдельно Зеленский подчеркнул необходимость участия в этом процессе США и европейских стран как сторон, способных обеспечить гарантии безопасности.

«Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без реальной причины. Именно так это запомнит история», – подчеркнул президент.

Зеленский также заявил о необходимости искать прямые двусторонние решения, а не прятаться за техническими формулировками или терять время на челночную дипломатию.

«Не бойтесь выйти из войны – это главное, что сейчас от вас требуется», – подчеркнул он в письме.