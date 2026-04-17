В Азербайджане начата реализация последних изменений в законодательстве о военной службе и воинской обязанности.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Министерству юстиции поручено совместно с Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности, Службой мобилизации и другими профильными структурами согласовать и привести действующие нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом. Предложения по этому направлению должны быть представлены в Кабинет министров в течение пяти месяцев.

Для обеспечения оперативности исполнения установлен следующий график:

В течение четырех месяцев центральные органы исполнительной власти должны в пределах своих полномочий принять необходимые меры, обновить нормативные акты и представить информацию в Министерство юстиции.

В течение шести месяцев Министерство юстиции должно полностью завершить приведение всех правовых актов в соответствие с новым законом и представить отчет правительству.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на юридический и законодательный отдел Аппарата Кабинета министров. Документ вступил в силу с момента подписания.