Иран рассчитывает ежегодно получать до $15 млрд от контроля над Ормузским проливом.

Как сообщает агентство ISNA, такие оценки озвучил член президиума парламента страны. По его словам, доходы от управления и регулирования судоходства в Ормузский пролив могут составлять от $10 до $15 млрд.

В Тегеране подчеркивают, что усиление контроля над стратегическим маршрутом должно способствовать укреплению национальной валюты — риала.

При этом иранские власти заявляют о намерении выступать в роли регулятора судоходства, а не создавать препятствия для прохода судов или использовать пролив в качестве инструмента давления.