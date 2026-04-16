Пожилые родители могут взыскать алименты с дочерей и сыновей, бросивших их и уехавших жить за границу. Об этом Minval заявил адвокат Арслан Микаилов.

Данная тема стала актуальной после того, как некоторые родители-пенсионеры начали интересоваться у юристов, как они могут обязать своих детей заботиться о них, даже если те живут за границей.

По словам адвоката, законодательство Азербайджана предусматривает не только обязанность родителей содержать детей, но и обратную норму — обязанность взрослых заботиться о своих нетрудоспособных родителях, нуждающихся в том числе и в материальной поддержке.

«Согласно Семейному кодексу, совершеннолетние также обязаны обеспечивать содержание своих родителей, которые не могут работать и нуждаются в финансовой помощи. Процедура здесь та же, что и при разводе. Если между сторонами нет ни добровольного соглашения, ни соглашения на этапе медиации, то родитель, нуждающийся в финансовой помощи, может обратиться в суд для взыскания алиментов», — отметил собеседник.

Адвокат уточнил, что в подобных случаях применяется та же процедура, что и при взыскании алиментов на детей. Родители могут сначала попытаться урегулировать вопрос мирным путём или через медиацию. Однако при отсутствии договорённости они вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов.

Он подчеркнул уместность ссылки на статью 82 Семейного кодекса, что прямо определяет обязанность родителей содержать своих детей, не достигших совершеннолетия. Также статья 83 этого же кодекса определяет участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на своих родителей. Кроме того, согласно статье 390 Кодекса об административных проступках, умышленное непредоставление помощи родителям влечет за собой административную ответственность.

Отдельный вопрос возникает в случае, если сын или дочь проживает за границей. В этом случае, по словам адвоката, родитель всё равно может подать иск, однако существуют определённые процессуальные особенности.

«Иск подаётся по месту регистрации или последнего места жительства ответчика. Важно, чтобы проживающий за рубежом был уведомлен о начале судебного разбирательства, например, по телефону, через мессенджеры или официальные документы», — пояснил он.

После вынесения судебного решения вступают в силу механизмы международного сотрудничества. Если страна, в которой проживает ответчик, имеет с Азербайджаном соглашение о правовой помощи, решение суда может быть признано и исполнено на её территории. Для этого судебный акт должен быть переведён на язык соответствующей страны, утвержден в нотариальном порядке и направлен через Министерство юстиции АР. После он передаётся компетентным органам государства, где проживает ответчик, для исполнения.

Таким образом, даже пребывание за границей не освобождает отпрысков от обязанности помогать своим родителям. Закон предусматривает механизмы, позволяющие защитить права пожилых людей и добиться выплаты алиментов в международном порядке.