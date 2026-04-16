Ведущая турецкая оборонная компания ROKETSAN представила новый противотанковый ракетный комплекс ближнего радиуса действия KARAOK, позиционируемый как аналог американского FGM-148 Javelin. Согласно заявлению компании, система успешно прошла испытания в различных сценариях применения, подтвердив высокую точность и эффективность.

Как отметил в беседе с Minval Politika ведущий советник Центра анализа международных отношений, эксперт в области региональной безопасности Фуад Абдуллаев, появление турецкого комплекса действительно можно рассматривать как создание полноценного и высокотехнологичного аналога Javelin.

По его словам, оба комплекса относятся к третьему поколению противотанковых средств и используют инфракрасную головку самонаведения по принципу «выстрелил и забыл». Общей особенностью является возможность поражения бронетехники в наиболее уязвимую зону — верхнюю часть, включая крышу башни, что делает такие системы особенно эффективными против современных танков.

При этом турецкая разработка имеет ряд преимуществ, указал он: «В частности, ее масса составляет около 16 кг против 22 у Javelin, что повышает мобильность на поле боя. Также отмечается более современная оптическая система. Немаловажным фактором является и стоимость: KARAOK дешевле и предоставляет покупателям большую свободу от жестких политических и экспортных ограничений, характерных для США».

В то же время эксперт указывает и на определенные ограничения. «В частности, у системы пока меньше боевого опыта по сравнению с Javelin, который применялся в различных вооруженных конфликтах. Кроме того, ранние версии KARAOK имели меньшую дальность поражения — около 2,5 км, хотя производитель работает над ее увеличением», — отметил специалист.

Говоря о перспективах поставок комплекса в Азербайджан, Ф.Абдуллаев сказал, что с учетом стратегического партнерства между Баку и Анкарой, закрепленного в Шушинской декларации, вероятность появления KARAOK на вооружении азербайджанской армии достаточно высока. При этом он подчеркивает, что в последние годы военно-техническое сотрудничество между двумя странами активно развивается, а Азербайджан последовательно модернизирует свой арсенал и диверсифицирует источники вооружений. Особое внимание при этом уделяется современным мобильным системам.

По мнению эксперта, в такой ситуации обновление противотанковых средств пехоты выглядит логичным шагом: «Возможное внедрение KARAOK может заметно усилить тактические возможности подразделений наших сухопутных войск».

Речь, как уточнил советник центра, идет не только о росте противотанкового потенциала, но и об изменении подхода к применению пехоты на сложном театре военных действий.

«Компактность и мобильность переносных систем повышает оперативность действий подразделений и позволяет им действовать более скрытно. Кроме того, использование такого оружия увеличивает автономность небольших подразделений. Современные ПТРК дают пехотным группам возможность самостоятельно поражать бронетехнику без привлечения тяжелых средств или артиллерии, что расширяет тактические возможности пехоты и повышает ее устойчивость в условиях маневренного боя», — объяснил он.

Касаясь более широкого контекста, эксперт отмечает, что возможное принятие KARAOK на вооружение можно рассматривать как шаг в сторону адаптации к турецкой модели армии.

«Оборонно-промышленный комплекс Турции в значительной степени соответствует стандартам НАТО, поэтому использование турецкого вооружения способствует приближению логистики и эксплуатационных процессов к западным нормам», — добавил Абдуллаев.

По мнению собеседника, внедрение подобных систем требует нового подхода к техническому обслуживанию и хранению высокотехнологичной электроники, а также способствует адаптации натовских методов подготовки пехоты, где акцент делается на инициативу младших командиров и децентрализацию управления боем: «В целом оснащение войск такими системами формирует более современную доктринальную основу и повышает совместимость с практиками передовых армий мира».

Наконец, добавил он, наличие подобных комплексов в арсенале Азербайджана может повысить его привлекательность как партнера в сфере военно-технического сотрудничества, а также демонстрирует включенность страны в современные технологические цепочки производства вооружений и способность эффективно использовать сложные высокоточные системы.

«Это также открывает дополнительные возможности для международного взаимодействия — от совместных учебных программ и обмена опытом до локализации отдельных компонентов и сервисного обслуживания. В перспективе такие форматы могут стать основой для создания в Азербайджане совместных предприятий, что приведет к более глубокому и институционализированному военно-техническому сотрудничеству и усилит позиции страны на рынке вооружений», — заключил Абдуллаев.